رابط وشروط التسجيل في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين

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أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1440هـ، للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في عدة تخصصات..، للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

– ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس على (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب أسنان”) عند بداية العام الدراسي.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وألا يقل التقدير عن (جيد).

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

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– أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

– أن يكون الطالب حاصلا على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

– أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

– أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية, الكشف الطبي, التزكية الأمنية …إلخ).

– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

وأوضحت اللجنة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/8/30هـ، داعية الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وللتقديم ومعرفة التخصصات المطلوبة وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

