السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:47ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:47ت م0022

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