السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:46ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:46ت م0021

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