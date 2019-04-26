السعودية اليوم / الجبير يلقي محاضرة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عن جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين



لندن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

استضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أمس، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه للمملكة المتحدة.

وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية

ثم أجاب معاليه عقب المحاضرة عن أسئلة الحضور.

// انتهى //

09:44ت م

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لندن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واساستضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أمس، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه للمملكة المتحدة.وألقى معاليه محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.ثم أجاب معاليه عقب المحاضرة عن أسئلة الحضور.// انتهى //09:44ت م0020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.