سياسي / الولايات المتحدة تحث نظام الأسد بضمان وصول المساعدات الإنسانية للاجئي معسكر الركبان



واشنطن 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن قلقها البالغ إزاء قرار نظام بشار الأسد برفض طلب الأمم المتحدة تسليم قافلة من المساعدات الإنسانية التي هي في أمس الحاجة إليها من دمشق إلى معسكر الركبان.

وقال بيان للخارجية الأمريكية :"ما نزال نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الركبان، خاصة وأن شهر رمضان على وشك البدء".

وحث بيان الخارجية نظام الأسد على السماح بوصول المساعدات الإنسانية الدولية من دمشق ووقف إغلاق الطرق التجارية المؤدية إلى المعسكر فورًا لتجنب المزيد من المعاناة.

وأضاف البيان: " تدين الولايات المتحدة أي محاولة لمنع الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة أن معظم سكان مخيم الركبان هم من النساء والأطفال".

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04:07ت م

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