يُعتبر الإستعلام عن صلاحية التأمين الطبى برقم الإقامة أو رقم الهوية أحد الأساسيات التى تهم الكثير من المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية، وتحث الحكومة السعودية على الإستعلام عن صلاحية التأمين الطبي بشكل مستمر، لكى يتمتع جميع المواطنين بالخدمات الطبية المتنوعة بأفضل المستشفيات الحكومية، وتتميز المملكة العربية السعودية بنظام تأمينى ناجح عندما يتعلق الأمر بالفئات المشمولة بتغطية التأمين الصحى، مثل الشركات ذات الملكية الحكومية إلى جانب الهيئات الحكومية وشبه الحكومية مثل الطيران المدنى، بالإضافى إلى جميع العاملين فى القطاع الخاص وعائلاتهم، وتستهدف وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، والتى تتمثل فى الفاعلية وإمكانية تحمل العبئ المالى للعلاج والرعاية الصحية، والوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة لأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة فى الرعاية، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نوضح لكم فى السطور التالية كيفية الإستعلام عن صلاحية التأمين الطبى وموعد إنتهاء التأمين، وسنرفق لكم رابط الإستعلام عن التأمين سواء من موقع مجلس الضمان الصحى، أو موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر.

خطوات الإستعلام عن صلاحية التأمين الصحى برقم الإقامة أو رقم الهوية