الإستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ومن هذه الخدمات الإستعلام عن إيقاف خدمات والإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وغيرها من الخدمات التى توافرها عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم شرح مفصل عن بوابة الخدمات الإلكترونية للجوازات السعودية وإستعلام صلاحية الهوية برقم الإقامة.

إستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة

من خلال هذه الخطوات يمكنك الإستعلام عن الهوية للوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وإليكم إتباعها:

أولا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية السعودية.

ثم من القائمة الرئيسية أختر خدمة الإستعلامات الإلكترونية.

ستظهر لك قائمة تحتوى على العديد من خدمات ابشر، يتضمنها خيار الجوازات قم بالضعط عليه.

بعد ذلك تفتح لك قائمة أخرى بها بعض الإستعلامات منها خدمة إستعلام عن إنتهاء إقامة قم بالضغط عليها.

سوف تظهر لك صفحة بعنوان خدمة الإستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة وصلاحية الإقامة.

ثم يطلب منك بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك وكتابة الرمز المرئى.

ثم إضغط على كلمة عرض.

سوف تظهر لك رسالة بها جميع البيانات سواء كانت الإقامة سارية أم منتهية وتاريخ الإنتهاء.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة