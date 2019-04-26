“اعرف” شروط قرض الاسرة وشروط قرض الزواج عبر بنك التنمية الاجتماعي ” بنك...

شروط قرض الاسرة من أكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين، حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية عن شروط قرض الاسرة وكذلك بعض التسهيلات في الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعي أو بنك التسليف، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة ولي العهد محمد بن سلمان، لتخفيف العبء على الأسر محدودة الدخل، والتي تأثرت بالقرارات الإقتصادية الأخيرة، بعد رفع الدعم عن سعر الوقود، كما يقدم البنك العديد من القروض، مثل قرض الزواج ، وقرض الأسرة ،وقرض الضمان الاجتماعي، وغيرها من القروض، وحول شروط قرض الاسرة موضوعنا اليوم.

شروط قرض الاسرة

يجب ألا يزيد دخل الفرد في الاسرة عن 2000 ريال .

يمكن للمرأة الأرملة والمطلقة الحصول على قرض الاسرة.

يحق للذكر والأنثي، دون الأربعة و العشرون عاماً، الحصول على قرض الاسرة في حال عدم الزواج أو عدم وجود وظيفة مناسبة.

يمكن الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على قرض الأسرة دون النظر لعمرهم.

يتم احتساب الأطفال اليتمية تحت كفالة صاحب الدخل للأسرة، كأفراد الأسرة، ولكن بشرط إشراف الوزارة .

لابد أن يكوزن المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل.

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

إليكم بالتفصيل شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:

لابد أن يكون الزواج للمرة الأولي فقط.

لايقل سن الشخص الذي يود الحصول على القرض عن 18عاماً.

لابد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو ذات جنسية أحد دول التعاون الخليجي، ولابد من وجود موافقة مسبقة.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم من معلومات حول شروط قرض الاسرة وشروط قرض الزواج عبر بنك التنمية الاجتماعي بنك التسليف، وإن كان لديكم أي استفسار يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.