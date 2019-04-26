“تنزيل”رابط التحصيلي”قياس” 1440هـ|| موعد نتائج اختبارات الطلاب Qiyas Results...

تقوم بوابة”قياس” للخدمات الإلكترونية بالإعلان عن نتائج الطلاب، تحصيلي الورقية ونتائج قياس المواهب، والتي يعتمد عليها الطالب السعودي بشكل أساسي في الدخول ‘لى الجامعات بالمملكة، حيث يتم عمل اختبارات لقياس مستويات أداء”تحصيلي”، وقياس للمواهب والقدرات، على أن يتم تقديم النتائج مع مصوغات التقديم للجامعات السعودية، ونعرض عليكم رابط التحصيلي”قياس” للعام الحالي، طريقة استعلام الطالب عن النتائج.

وقد بدأ الطلاب في 2 شعبان 1440هـ في أداء اختبارات التحصيلي الورقية، ويترقبوا التعرف على النتائج في نهاية شعبان، وذلك لاختبارات المرحلة الأولى، على ان تبدأ المرحلة الثانية في بداية شهر رمضان 1440، وذلك بعد الانتهاء من جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

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رابط قياس 1440″تحصيلي”

يقوم الطالب بالدخول عبر رابط قياس، للاستعلام عن نتائج تحصيلي، الفترة الأولى، أو الاستعلام عن النتائج بالاتصال على رقم قياس الموحد 920033555.

طريقة الاستعلام

الدخول على رابط قياس

إدخال رقم السجل المدني

ادخال كلمة المرور

اضغط تسجيل الدخول

يتم إرسال رسائل بالنجاح في اختبار القدرات أو بالرسوب على الهاتف النقال للطلاب، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم 920033555.

يكون بداية شهر رمضان، بعد الانتهاء من جميع امتحانات الطلاب بالمرحلة الثانوية، هو الموعد لبداية أداء اختبارات المرحلة الثانية، بشرط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات أولا.