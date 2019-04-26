“أمن الطرق” و”نجم” يوقعان اتفاقية لمباشرة الحوادث على الطرق الخارجية

نشر في الخميس، 25 أبريل 2019 0 وقعت القوات الخاصة لأمن الطرق وشركة نجم لخدمات التأمين اتفاقية للبدء في مباشرة الشركة للحوادث المرورية على الطرق الخارجية

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