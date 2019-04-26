السفارة السعودية لدى المجر تحذر المواطنين من مظاهرات أول مايو

دعت سفارة المملكة لدى المجر، المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر لوجود مسيرات ومظاهرات احتجاجية في العاصمة بودابست.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التظاهرات يتوقع أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2019، في عدة أجزاء من وسط المدينة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الاتصال على هاتف السفارة (003614369500) أو رقم شؤون السعوديين (0036308232323) حال وجود أية استفسارات أو بلاغات.

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وتستمر الاحتجاجات في العاصمة المجرية بودابست على قانون العمل الجديد، الذي أثار منذ اقتراحه على البرلمان اعتراضات شعبية على نطاق واسع، ويُرتقب أن تتجدد الاحتجاجات في الأول من مايو المقبل الذي يزامن الاحتفال بيوم العمال العالمي.

وانطلقت الاحتجاجات في 12 ديسمبر من العام 2018 بعد أن صوت النواب لصالح ما يسمى «قانون العبودية»، وهو تعديل على قانون العمل في البلاد.

ويسمح التعديل الجديد لأصحاب العمل بأن يطالبوا الموظفين بالعمل لما يصل إلى 400 ساعة إضافية في السنة مقارنة مع الحد الحالي البالغ 250.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح للشركات بتأخير دفع الأجور للعاملين عن الساعات الإضافية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.