سياسي / اختتام أعمال القمة الأوروبية اليابانية في بروكسل



بروكسل 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

اختتمت في بروكسل أعمال القمة الأوروبية اليابانية السادسة بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي دونالد دونالد تاسك و رئيس وزراء اليابان شينزو آبي .

وأكد الجانبان من جديد العزم على العمل معًا من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة والازدهار على أساس احترام القانون الدولي والاستمرار في العمل سوية لدعم تعددية الأطراف والديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد بشكل فعال مع الأمم المتحدة..

وأوضح بيان للقمة أن الاتحاد الأوروبي واليابان سيواصلان مفاوضاتهما الاستثمارية الهادفة إلى تحقيق اتفاقية عالية المستوى باستخدام الأطر الحالية للتعاون الثنائي والالتزام بشراكة في مجال التواصل المستدام والبنية التحتية للجودة، بما في ذلك النقل والطاقة والتبادلات الرقمية والبشرية .

وشدد الطرفان على الاستمرار في التعاون من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاستدامة البيئية للتواصل بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ .

// انتهى //

03:27ت م

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