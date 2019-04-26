

نيويورك 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 135.10 نقطة، أو 0.51 %، إلى 26461.95 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 1.09 نقطة، أو 0.04 %، ليغلق عند 2926.16 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 16.67 نقطة، أو 0.21 %، لينهي الجلسة عند 8118.68 نقطة.

// انتهى //

03:03ت م

0292





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.