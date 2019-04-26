

مدريد 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

قدم فريق

وعجز ريال مدريد عن تحقيق الفوز ، فيما كاد خيتافي يحقق الانتصار ، وكان حارس ريال مدريد كيلور نافاس نجم فريقه وأنقذ مرماه من كرات خطيرة.

وبهذا التعادل ، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث ، مقابل 55 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.

// انتهى //

02:00ت م

0291



مدريد 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسقدم فريق ريال مدريد عرضًا جديدًا مخيبًا للآمال وتعادل سلبيًا مع مضيفه خيتافي بلقائهما في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعجز ريال مدريد عن تحقيق الفوز ، فيما كاد خيتافي يحقق الانتصار ، وكان حارس ريال مدريد كيلور نافاس نجم فريقه وأنقذ مرماه من كرات خطيرة.وبهذا التعادل ، رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث ، مقابل 55 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.// انتهى //02:00ت م0291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / ريال مدريد يتعادل بدون أهداف مع خيتافي في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.