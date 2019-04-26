شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شهيدي المملكة إلى مطار جدة.. والعزاء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

وصل جثمانا المتوفين ماجد عثمان وأحمد جعفري، قبل قليل، واللذين فقدا حياتهما في تفجيرات سريلانكا، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في مقر العمليات الجوية.

ويصلى على الشهيدين في مسجد الجفالي بعد صلاة فجر اليوم، وسيكون الدفن في مقبرة أمنا حواء في حي البلد، ويبدأ العزاء بعد مغرب اليوم الجمعة في نادي الخطوط السعودي بشارع الأمير سلطان.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر لـ«اليوم»، خلال استقبال جثماني الشهدين في المطار، إن ما نشاهده من تواجد كبير لموظفي السعودية من ملاحيين وطيارين وموظفي في كافة القطاعات يدل على اللحمة، والتكاتف في هذا الوقت الحرج.

وقال «الجاسر»، إن موظفي الخطوط السعودية على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن الموظفين قادرون على الخروج من مثل هذه الأحداث.