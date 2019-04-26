شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرق لرصد ومكافحة الجراد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وعن الخسائر الاقتصادية لآفات الجراد، فتسبب أضرارا جسيمة بالمحاصيل الزراعية وتعتبر من الآفات المسببة للمجاعات في بعض الدول ويمكن تقدير أخطار الجراد إذا عرف أنه يأكل مثل وزنه يوميا «وزن الجراد يتراوح من 2-3 جم»، وأن سرب جرد صغير مساحته 1كم2 يحتوي على 40 مليون جرادة. ويتغذى السرب على حوالي 100 طن من أوراق النباتات يوميا أي ما يعادل إنتاج 70 هكتارا من البرسيم أو 30 هكتارا من الذرة أو 50 هكتارا من القمح.
وتعتبر حشرة الجراد الصحراوي من أهم أنواع الجراد، وتهاجر لمسافات طويلة في أسراب وتغزو أكثر من 60 دولة تقع ضمن مناطق انتشارها وتقدر مساحتها بحوالي 29 مليون كيلو متر مربع، وتتحرك الأسراب من المحيط الأطلسي غربا مرورا بالسودان حتى تضرب السواحل الغربية للمملكة العربية السعودية وتغير مسارها حسب اتجاه الريح.
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