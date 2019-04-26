شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية لدراسات طب الأسرة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، اتفاقية تعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم، لإنشاء أكاديمية القصيم للدراسات العليا لطب الأسرة وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض. ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة التخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن عبده، ومن جانب التجمع الصحي بمنطقة القصيم الرئيس التنفيذي د. سلطان الشايع. وأوضح د. عبده، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد المقبولين سنوياً في برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة مع المحافظة وتحسين جودة المخرجات، وذلك بالتعاون مع إحدى الكليات الملكية العالمية لطب الأسرة لتعزيز العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات العالمية في إنشاء وإدارة وتقييم أداء الأكاديميات بشكل منظم، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار زيادة نسبة القبول في شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق إستراتيجية الهيئة وتوجهاتها في رفع توفير مقاعد للدراسات العليا.

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