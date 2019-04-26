شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل ازدواج طريق «بيشة - خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة النقل أمس، تشغيل جزء من المرحلة الثالثة لازدواجية طريق بيشة - خميس مشيط، الممتد بطول 20 كيلو متر باتجاه خميس مشيط، وجرى تحويل الحركة المرورية عليه بحضور مدير إدارة النقل في محافظة بيشة المهندس علي الخلف، ومدير دوريات أمن الطرق الرائد مشبب الأحمري، ومقاول التنفيذ والاستشاري، ومقاول الصيانة. وتسلّمت قيادة أمن الطرق في بيشة الطريق بعد الانتهاء من تنفيذه، التي شملت تشغيل ثلاثة مسارات، وأعدت القيادة خطة مرورية لبداية تشغيل الطريق لتوعية السائقين بنظام السير الجديد، بمشاركة الدوريات الأمنية لأمن الطرق.

من جهته، أشار محافظ بيشة محمد بن سبرة إلى أهمية إنجاز الطريق بشكل كامل، لخدمة سالكيه بشكل أفضل، مؤكدًا أن سمو أمير منطقة عسير يتابع جميع مراحل إنجاز هذا الطريق الحيوي.