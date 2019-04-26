شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل ازدواج طريق «بيشة - خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، أشار محافظ بيشة محمد بن سبرة إلى أهمية إنجاز الطريق بشكل كامل، لخدمة سالكيه بشكل أفضل، مؤكدًا أن سمو أمير منطقة عسير يتابع جميع مراحل إنجاز هذا الطريق الحيوي.
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