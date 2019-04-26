الارشيف / اخبار السعوديه

تشغيل ازدواج طريق «بيشة - خميس مشيط»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل ازدواج طريق «بيشة - خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة النقل أمس، تشغيل جزء من المرحلة الثالثة لازدواجية طريق بيشة - خميس مشيط، الممتد بطول 20 كيلو متر باتجاه خميس مشيط، وجرى تحويل الحركة المرورية عليه بحضور مدير إدارة النقل في محافظة بيشة المهندس علي الخلف، ومدير دوريات أمن الطرق الرائد مشبب الأحمري، ومقاول التنفيذ والاستشاري، ومقاول الصيانة. وتسلّمت قيادة أمن الطرق في بيشة الطريق بعد الانتهاء من تنفيذه، التي شملت تشغيل ثلاثة مسارات، وأعدت القيادة خطة مرورية لبداية تشغيل الطريق لتوعية السائقين بنظام السير الجديد، بمشاركة الدوريات الأمنية لأمن الطرق.

من جهته، أشار محافظ بيشة محمد بن سبرة إلى أهمية إنجاز الطريق بشكل كامل، لخدمة سالكيه بشكل أفضل، مؤكدًا أن سمو أمير منطقة عسير يتابع جميع مراحل إنجاز هذا الطريق الحيوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل ازدواج طريق «بيشة - خميس مشيط» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا