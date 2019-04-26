شكرا لقرائتكم خبر عن 2666 مشمولا بحركة النقل الداخلي في تعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مدير عام التعليم بجدة، عبدالله الثقفي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية، صديق خوجة، أن اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها وبلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام «2666» من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 34%، منهم 1555 من شاغلي الوظائف التعليمية و «1111» من شاغلات الوظائف التعليمية.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين المكلف، علي الغامدي، أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات يتم إلكترونياً على نظام فارس بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع أعمالهم وإنجاز المهام التربوية والتعليمية المسندة لهم.

ومن جانبها، أوضحت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين، تهاني الدوسري، أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، مضيفة: إنّ الاستعلام عن نتيجة الحركة والاعتراض على نتائج حركة النقل سيكون إلكترونياً من خلال نظام «نور» عن طريق حساب المعلم أو المعلمة ولمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة.