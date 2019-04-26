شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم خادم الحرمين على الطريق الأوسط بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي أمس، اسم «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالات جمهورية مصر العربية بتحرير سيناء الـ37.

وشهد حفل إزاحة الستار عن الطريق الذي أقيم أمس بشرم الشيخ، سفير دولة الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيني.

وأعرب السفير أسامة نقلي في تصريح له عقب حفل إطلاق المسمى على الطريق، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ولدولة رئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرًا من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- للجهود التي قام بها -رعاه الله- في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعدّ السفير نقلي ذلك بأنه يمثل تجسيدًا للعلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهًا بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأن البلدين الشقيقين «طريقهما واحد بإذن الله تعالى».

من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهًا بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.