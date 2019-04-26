«التعليم» تبحث التعاون المشترك مع وفد صيني

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وقال د. الجابري: أن اللقاء تطرق للتعاون المثمر بين البلدين، وأن يكون التنفيذ على أعلى المستويات لتتوافق مع ما تتمتع به المملكة من رؤى طموحة متمثلة في رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب رئيس الوفد الصيني السيد لويو عن سروره بزيارة المملكة على رأس الوفد لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، واصفا زيارة سمو ولي العهد إلى الصين بالمهمة، كونها طرقت فرصا ومبادرات عظيمة ستسهم في تقوية العلاقات بين البلدين ومنها مبادرة تعليم اللغة الصينية في المناهج السعودية.
وبدأت الأعمال المشتركة بين الجانبين بعدد من اللقاءات والجلسات والورش التدريبية كان أولها لقاء اللجنة التنفيذية لإدراج الصينية ولقاء مع المركز الوطني للتدريب والتطوير المهني، وآخر مع الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وأخير مع مديري الجامعات المعنية، بعد ذلك بدأت الورش التدريبية.
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