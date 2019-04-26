شكرا لقرائتكم خبر عن قبول مبدئي لطالبي الالتحاق برتبة جندي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة الدخول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa
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