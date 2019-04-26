شكرا لقرائتكم خبر عن قبول مبدئي لطالبي الالتحاق برتبة جندي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة الدخول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa

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