شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جهات تبحث توظيف المتعافين من المخدرات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بحث فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مع عدد من الجهات إمكانية توظيف المتعافين من تعاطي المخدرات وذلك في اجتماع بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبالتنسيق مع مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وبدأ الاجتماع بتعريف مختصر لجمعية تعافي ولجنة تواصي، وتم خلاله مناقشة وحصر أسماء المتعافين، الذين هم بحاجة للتأهيل والتوظيف، وتحديد البرامج الوقائية والتثقيفية التي تستطيع الجهات المشاركة تقديمها، وتكليف المسؤولية الاجتماعية في الجهات المشاركة بالتنسيق مع غرفة الشرقية وصندوق الموارد البشرية «هدف» وبنك التنمية الاجتماعية حصر الأسماء المؤهلة للتوظيف والوظائف المتاحة، ومناقشة بعض المستجدات.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئيس لجنة تواصي ومدير عام مكافحة المخدرات والمشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية ورئيس الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي».

ويأتي هذا حرصا من القيادة الرشيدة لمحاربة المخدرات على كل الأصعدة الأمنية والوقائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للمدمنين والمتعافين وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لكل أفراد المجتمع.