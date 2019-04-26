شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على صاحب «مقطع حرق سيارة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شابا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.