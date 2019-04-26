شكرا لقرائتكم صور.. مداهمة مصنع خمور بخميس مشيط وضبط 28 برميلا و798 عبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-26 صور.. مداهمة مصنع خمور بخميس مشيط وضبط 28 برميلا و798 عبوة متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي والضبط الإداري بخميس مشيط مساء أمس وبمتابعة مباشرة من مدير شرطة المحافظة العقيد حمد مانع آل منجم من ضبط مصنع ضخم لتصنيع وترويج الخمور يديره إثيوبيون بأحد المنازل بحي العمارة وتم القبض على اثنين منهم. Advertisements وعثر رجال التحريات والبحث الجنائي بالموقع على 28 برميلا و ۷۹۸ عبوة معبأة وجاهزة للترويج وأدوات تستعمل للتقطير وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالة المتهمين لجهات الاختصاص.









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