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الصيعري: مبادرة منشآت للإقراض غير المباشر تقدم حلولًا تمويليةً وتلبي احتياجات السوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور صالح الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل، وهي إحدى الشركات المندرجة تحت مبادرة الإقراض غير المباشر في منشآت، أن مبادرة منشآت للإقراض غير المباشر تقدم حلولًا تمويليةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتلبي احتياجات السوق.
وأضاف الصيعري، خلال ورشة عملٍ بعنوان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التحديات والحلول والتي أُقيمت في مؤتمر القطاع المالي، “أن مبادرة الإقراض غير المباشر تساهم في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة من خلال عدة محاورٍ من أهمها المُساهمة في التوسُّع وذلك من خلال تقديم مبالغ تمويليةٍ ذات هوامشِ ربحٍ منخفضة كما أن نسبةَ التمويلِ الموجهةِ للقطاع الخاص لا تتجاوز حاليًا ٥٪ من التمويل الإجمالي الموجه للقطاع الخاص”.
وأضاف الصيعري “تأتي مشاركة معالم للتمويل في المؤتمر المالي تلبيةً لاحتياجات السوق ومتطلبات الشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحقيقًا لأهداف وتوسُّعات رواد ورائدات الأعمال”.
الجدير بالذكر أن مؤتمر القطاع المالي يعد الأول من نوعِه حيث حظيَ بحضورِ لافتٍ من قبل المهتمين بالقطاعات المالية بالإضافة إلى مشاركة الجهات المالية البنكية والجهات الحكومية.
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