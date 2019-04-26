شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الطائف» يقر حساب الأمانة الختامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أقر المجلس البلدي لأمانة الطائف الحساب الختامي للعام المالي 1439/‏‏1440، في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس البلدي بقاعة غرب الطائف للاجتماعات برئاسة رئيس المجلس صاطي بن ثواب العتيبي، وبحضور أعضاء المجلس، والمختصين من أمانة الطائف, وأوضح رئيس المجلس البلدي أن المجلس قام بدراسة الحساب الختامي وأوصى باعتماده، مبيناً أن المجلس نسق مع الأمانة حيال العديد من المشاريع الخدمية التي تهدف لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين, ونوه إلى جهود الأمانة في تسريع مسارات العمل في المشروعات الجارية، وتنفيذ عدد من المطالب والاحتياجات التي قدمت من قبل أعضاء المجلس، مشيداً بالتعاون المثمر من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل لتنفيذ جملة من المشروعات والمبادرات التي انعكست على تطوير الخدمة البلدية بالمحافظة. وأكد رئيس المجلس البلدي أهمية دعم قنوات التواصل مع الأهالي من خلال الموقع الإلكتروني، الذي أتاح للمواطنين الاطلاع على أعمال المجلس والمنجزات المتحققة، بالإضافة إلى التواصل الفاعل مع المستفيدين من الخدمات البلدية، والجهد التفاعلي مع الملاحظات والشكاوى المقدمة، والعمل على معالجتها بالسرعة المطلوبة.

وكانت "الخليج 365" كشفت عبر مصادرها الثلاثاء الماضي أسباب تأجيل المجلس البلدي بالطائف المصادقة على الحساب الختامي لميزانية الأمانة المتمثلة في رصد ملاحظات جوهرية عليه.