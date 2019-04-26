شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام «السياحة» تفضح أمانة الطائف.. زوار «الورد» 81 ألفاً فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

في وقت أعلنت أمانة الطائف عبر بيان سابق لها أن عدد زوار مهرجان الورد الطائفي الـ15 وصل إلى 1.5 مليون زائر خلال 10 أيام بمعدل 150 ألف زائر يومياً، جاءت إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر مركزها الوطني (ماس) الخاص بالإحصاءات مخالفاً تماماً لما ذكرته الأمانة، مبيناً أن عدد زوار المهرجان لم يتجاوز 81346 زائرا، 78% منهم حضروا أكثر من مرة.

وحصلت "الخليج 365" على نسخة من إحصاءات هيئة السياحة التي اشتملت على أن أغلب الزوار من داخل منطقة مكة المكرمة بنسبة 57%، فيما سيطرت النسبة الأكبر من الزوار للشباب والشابات مابين أعمار 25 و35، بنسبة بلغت 68%، بينما بلغ متوسط الإنفاق في المهرجان 176 ريالا، 29% على الإقامة، و21% على الأكل والشرب، و17% للنقل والمواصلات، و14% للتسوق، و7% للترفيه، فيما جاء التقييم العام إيجابياً، و83% من الخدمات ممتازة.

وكان عدد من المزارعين أكدوا لـ«الخليج 365» تراجع مبيعاتهم عن العام الماضي، بما يصل إلى 80%، حيث كان دخل عدد منهم العام الماضي يراوح بين 80 و90 ألف ريال، بينما هذا العام لم يصل إلى 10 آلاف ريال.