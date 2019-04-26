القبض على 4 أشخاص ضربوا حارس مدرسة بنات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وبينت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في «تويتر» أمس (الخميس)، أن المقبوض عليهم جرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه أمير المنطقة.
وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسم نشره في «تويتر» للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم.
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