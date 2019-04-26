شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تطلق أول مختبر افتراضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس (الخميس)، أول مختبر افتراضي «vFabLab» كمنصة إلكترونية عبر الإنترنت، للتعليم عن بعد للمساعدة في التدريب على عمليات تصنيع أجهزة أشباه الموصلات وما يرتبط بها من تقنيات أشباه الموصلات المعدنية المكملة، الذي تم تطويره من قبل قسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور توني تشان، أن التعليم عن بعد يعد أداة مهمة لتوفير فرص تعليمية معززة للطلبة المتنقلين عالمياً، وتهدف «كاوست» إلى أن تكون لديها نظرة استشرافية تناسب مع هذا الهدف، مشيراً إلى أنه تمت أول مشاركة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في التعليم عن بعد 2017 في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية، عندما شارك القسم وBlue Waters Online Course في إنتاج المقررات الإلكترونية المفتوحة (MOOC) حول الحوسبة عالية الأداء قدمها مدير مركز أبحاث الحوسبة الفائقة «ECRC» بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ديفيد كيز، واليوم وبعد ذلك بعامين، جاء مختبر «vFabLab» الافتراضي ليأخذ بالتعلم الإلكتروني إلى مستوى أسمى.