شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تفتح الترشح للتطوّع في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام في كل من «المشاعر المقدسة، العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة».

وأوضحت المديرية أن على المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة. علماً أن فترة التسجيل قد حددت بدءاً من الخميس 20/8/1440 حتى السبت 20/9/1440.