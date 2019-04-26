شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"( الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التنزاني، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اضطراد التقدم والازدهار.



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