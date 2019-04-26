شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية: السعودية أكثر دول العالم دعما لشعبنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

ثمّنت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الدعم السخي والمتواصل من المملكة لوكالة الأونروا دعما للاجئين الفلسطينيين.

وأشادت المنظمة في بيان لها أمس ( الخميس) «بالتبرع المالي الذي أعلنه المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، لتمويل صندوق العسر الشديد، الذي يقدم خدمات صحية إضافية للمرضى الفلسطينيين في لبنان».

وأكدت المنظمة الفلسطينية في بيانها أن «التبرع الذي قدمته المملكة أمس جاء في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب الفلسطيني».

وقالت المنظمة إن «المملكة كانت ومازالت أكثر الدول العربية والعالمية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية والإنسانية وإنّ الدعم الذي تقدمه المملكة شكل رافعة إنسانية وإخلاقية وعربية خففت معاناة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى وفيا لهذه المساعدات».