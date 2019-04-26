شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعيد تأهيل مركز الأمير نايف للكلى في بيروت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة مع رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو أمس الأول (الأربعاء) عقداً لإعادة تأهيل «مركز الأمير نايف لغسل الكلى» وتحديثه وتشغيله في مستشفى المقاصد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد عبدالله بخاري، والنائب نزيه نجم، ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء المقاصد.

وقال الدكتور الربيعة: «المملكة وعبر تاريخ طويل أكدت أنها -حكومة وشعبا- تقف مع لبنان وشعبه، وسنرى هذا الركود الاقتصادي يتحول إلى طفرة اقتصادية قادمة بأيدي وسواعد لبنان الحبيب وأبنائه المخلصين وبناته المخلصات». وأكد أن خادم الحرمين الشريفين حرص على أن يعاد هذا المركز الذي أسسه الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- المعروف عنه فعل الخير، مشدداً على أن المبادرة الكريمة ليست فقط لإعادة ترميم المركز وتجهيزه بل وتوسعته ليستوعب 3 آلاف غسلة كلوية شهرياً، و200 مريض يومياً، وهو رقم كبير يشمل الأمراض المعدية، والأطفال.