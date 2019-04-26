شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يحصّن أطفال العالم ضد 8 أمراض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل جمعان الغامدي بالرياض أمس الأول (الأربعاء) مع رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات (جافي) الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا جهود المركز في مجال تطعيم الأطفال حول العالم من خلال دعمه لبرنامج مكافحة الحصبة، وشلل الأطفال، والنكاف، والسعال الديكي، والكزاز، والتهاب السحايا، والكبد الوبائي (ب)، والدفتيريا في اليمن، ومنع الأمراض الوبائية والسارية بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وغيرها من البرامج المخصصة لتحسين صحة الطفل والمرأة في الدول المتضررة بالعالم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء دور المركز في التغلب على التحديات القائمة وتعديل الإجراءات المتخذة لزياد فرص الحصول على التحصينات واللقاحات في الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم.

وقدمت رئيسة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات الشكر على الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز في مجال تحصين الأطفال وتوفير اللقاحات لهم والعناية بصحة الطفل في الدول المحتاجة.