شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون ومواطنون: القصاص جزاء عادل للمفسدين في الأرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الحكمي (الدمام)

أكد مسؤولون ومواطنون أن تنفيذ حكم القتل وحد الحرابة بـ 37 إرهابيا يمثل الجزاء العادل والعقاب لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وأشاروا إلى أن كل من يشيع الفوضى ويتآمر على الوطن محاولا المساس بأمنه سيلقى الجزاء الرادع.

وقال عضو هيئة التمييز سابقا المحامي والمستشار القضائي الدكتور محمد العتين: الحمدلله الذي جعل هذا الوطن يُحكّم شرع الله في كل معتدٍ على حدود الله وما نفذ في المفسدين هو الجزاء العادل ضدهم وكل من يتعدى على حياة الناس وممتلكاتهم ويفسد في الأرض ويشيع الفوضى ويتآمر على الوطن ويحاول المساس بأمنه هذا هو جزاؤه الذي يستحق. وأكد العتين الوقوف يدا واحدة وصفا واحدا ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار هذا الوطن.

من جهته، قال وكيل محافظ الخفحي السابق زيد عبدالعزيز العتيبي، نؤيد كل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين، يجب أن نقف يدا واحدة ضد الإرهاب، وأحكام الشرع التي نفذت في حق عدد من الإرهابيين نؤيدها وهي أقل ما يستحقه من يعبثون بأمن الوطن والمواطن ليكونوا عبرة لغيرهم.

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واعتبر نائب مدير الهلال الأحمر بالنعيرية سابقا مطلق ناصر البصيص: تنفيذ حكم القتل بالإرهابيين هو تنفيذ لشرع الله فيمن يسعون بالأرض فسادا، مؤكدا الوقوف مع ولاة الأمر ورجال الأمن والقضاء، سائلا الله أن يحفظ الوطن وأهله من كل شر وأن يجعل كيد المجرمين في نحورهم.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مركز السفانية عبدالله مفضي العجمي، أن الشعب السعودي يقف جميعا يدا واحدة وصفا واحدا خلف ولاة الأمر، ويشد على أيادي رجال الأمن الذين نفخر بهم وبإنجازاتهم وبضرباتهم الاستباقية للإرهابيين المجرمين، وما تم تنفيذه من أحكام الشرع في بعض الإرهابيين هو ما يستحقونه فكل من يسعى في الأرض فسادا يستحق هذا المصير ليكون عبرة لغيره.

وقال رجل أمن متقاعد حمود الشمري، إن الشعب السعودي يؤيد ولاة الأمر ورجال الأمن، وأن القضاء السعودي عادل وعلى يقين أن ما تم تنفيذه في عدد من الإرهابيين هو ما يستحقونه من جزاء وهو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال التخريبية.

وأكد ماجد علي الدريع أن تنفيذ حكم الشرع في المجرمين الإرهابيين هو ما نتمناه وهذا جزاؤهم الذي يستحقون، سائلا الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وشعب المملكة وان يجعل كيد الإرهابيين في نحورهم.