شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول تطبيق للقرآن بتقنية «AR» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس (الخميس)، أول تطبيق للقرآن الكريم بتقنية الواقع المعزز (AR).

ويعتبر التطبيق أول مصحف يستخدم تقنية الواقع المعزز ويخدم جميع المستفيدين أثناء قراءة القرآن الكريم بتسليط كاميرا البرنامج على المصحف من إصدار مجمع الملك فهد، ويقوم التطبيق بالتعرف على الصفحة وإظهار (التفسير الميسر) لمعاني الآيات الكريمة، وكتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم)، وذلك تيسيراً للقارئين.

كما يمكن من خلال التطبيق الاستماع لآيات القرآن مرتلةً بصوت الشيخ عبدالرحمن السديس.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة وفق توجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ومواكبة لرؤية الخير والعطاء 2030.