شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية الشورى» تستعرض نظام زراعة الأعضاء البشرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي أمس الأول (الأربعاء)، اجتماعاً مع المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد الغنيم، وذلك لمناقشة مشروع «النظام الشامل لزراعة الأعضاء البشرية في المملكة» وأكد الساعاتي على أهمية استجلاء آراء مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة الأنظمة والتقارير، بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشتها.

واستعرض المجتمعون أحكام المشروع التي تهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها، وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية. وخلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى والتوصيات التي أبداها المجتمعون على مشروع النظام.

من جانب آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور عمر العامر.

وتم خلال الاجتماع استعراض مهمات وأعمال اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية، وبحث سبل التعاون في حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب.