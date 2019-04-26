، "تعليم الطائف" يتجاوب مع شكوى ولي أمر ويزيد يومًا سادسًا بجدول الاختبارات ،

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تجاوب مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، مع شكوى ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة، اشتكى من وضع مدرسة ابنه الاختبارات النهائية في خمسة أيام، ليتم بعدها تعديل الجدول وإضافة يوم سادس للاختبارات، على الرغم من بداية الاختبارات، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق نتائج مرضية.
وأبدى أولياء أمور طلاب المدرسة المتوسطة بالحلقة استغرابهم من تعديل "التعليم" لجدول الاختبارات النهائية لأبنائهم، بعد أن بدؤوا في الاختبارات، مشيرين إلى أن ذلك الأمر أربك ترتيباتهم والتزاماتهم من سفر وأمور أخرى، حيث كان الجدول القديم مهيأً على خمسة أيام، قبل أن تجبر "التعليم" المدرسة على إضافة يوم سادس للاختبارات.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن تعديل جدول الاختبارات أتى حرصًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أفضل النتائج.
"تعليم الطائف" يتجاوب مع شكوى ولي أمر ويزيد يومًا سادسًا بجدول الاختباراتسعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-26
تجاوب مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، مع شكوى ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة، اشتكى من وضع مدرسة ابنه الاختبارات النهائية في خمسة أيام، ليتم بعدها تعديل الجدول وإضافة يوم سادس للاختبارات، على الرغم من بداية الاختبارات، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق نتائج مرضية.
وأبدى أولياء أمور طلاب المدرسة المتوسطة بالحلقة استغرابهم من تعديل "التعليم" لجدول الاختبارات النهائية لأبنائهم، بعد أن بدؤوا في الاختبارات، مشيرين إلى أن ذلك الأمر أربك ترتيباتهم والتزاماتهم من سفر وأمور أخرى، حيث كان الجدول القديم مهيأً على خمسة أيام، قبل أن تجبر "التعليم" المدرسة على إضافة يوم سادس للاختبارات.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن تعديل جدول الاختبارات أتى حرصًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أفضل النتائج.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
01:54 AM
آخرون أربك اليوم الزائد ترتيباتهم.. و"الخديدي": حرصًا على مصلحة الطالب
تجاوب مدير التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، مع شكوى ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة، اشتكى من وضع مدرسة ابنه الاختبارات النهائية في خمسة أيام، ليتم بعدها تعديل الجدول وإضافة يوم سادس للاختبارات، على الرغم من بداية الاختبارات، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق نتائج مرضية.
وأبدى أولياء أمور طلاب المدرسة المتوسطة بالحلقة استغرابهم من تعديل "التعليم" لجدول الاختبارات النهائية لأبنائهم، بعد أن بدؤوا في الاختبارات، مشيرين إلى أن ذلك الأمر أربك ترتيباتهم والتزاماتهم من سفر وأمور أخرى، حيث كان الجدول القديم مهيأً على خمسة أيام، قبل أن تجبر "التعليم" المدرسة على إضافة يوم سادس للاختبارات.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن تعديل جدول الاختبارات أتى حرصًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أفضل النتائج.
، "تعليم الطائف" يتجاوب مع شكوى ولي أمر ويزيد يومًا سادسًا بجدول الاختبارات ،
المصدر : الخليج 365
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