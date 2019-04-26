، " بي بي سي": هل كلاب الجمارك الكويتية "فاسدة"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد خبر صحيفة " القبس"

تُعرف الكلاب بصفة الوفاء، لكن في الكويت جاء ذكرها مقترناً بالفساد والخيانة. فبعد حادثة مستغربة، نشرت صحيفة " القبس " الكويتية تقريراً بعنوان "كلاب الجمارك فاسدة.. لا تشم المخدرات والمتفجرات".

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية، جاء في التقرير الكويتي أن "كلاب الأثر" التي تستخدمها الجهات المسؤولة في الجمارك أخفقت في الكشف عن شحنات من المخدرات أكثر من مرة.

وأوضحت إدارة الجمارك في الكويت أن لديها 110 كلاب بينها 70 كلباً معتمداً أما البقية فلم يتم اعتمادها لافتقارها للتدريب اللازم.

وعلى ما يبدو أن هذه الكلاب تحديداً هي التي أخفقت في الكشف عن المخدرات.

ويقول خبراء في هذا المجال إن تدريب الكلاب على استخدام حاسة الشم للكشف عن نوع معين من المخدرات يجب أن يقتصر على هذا النوع إذ لا يمكن للكلب أن يستخدم حاسته في الكشف عن أنواع أخرى.

ومع ذلك يمكن تدريب الكلب على القيام بمهام أخرى إلى جانب الكشف عن هذه المادة المخدرة، مثل مهام الحراسة ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المهام.