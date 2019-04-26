، "الجاسر" يستقبل جثامين المضيفين "الجعفري" و"هاني عثمان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قُتلا إثر التفجيرات في سيرلانكا.. والصلاة عليهما فجر اليوم بجدة

استقبل مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، الليلة، جثامين المضيفين أحمد الجعفري وهاني عثمان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمضيفة المصابة هاجر، بحضور القنصل المغربي.

وكان مدير عام الخطوط السعودية نعى مدير المقصورة أحمد جعفري، والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو يوم الأحد الماضي.

وقال إن "جعفري" أمضى 25 عامًا في خدمة "السعودية" وضيوفها، كان خلالها مثالاً للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد، وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، فيما التحق "هاني عثمان" بـ"السعودية" منذ عامين، وكان هو الآخر مثالاً للشاب المؤهل حماسًا لأداء مهام وظيفته بتفانٍ وإخلاص على الوجه الأمثل، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وسيُصلى على الشهيدين فجر اليوم بمسجد الجفالي بجدة، فيما سيتم مواراة جثمانيهما بمقبرة "أمنا حواء" بمنطقة البلد بجدة.