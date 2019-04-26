، مدير تعليم محايل: حركة النقل الداخلي حققت رغبات 950 معلماً ومعلمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 243 حالة تم تسكينها بناء على الرغبة الأولى

أكد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم أن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات شملت 950 معلماً ومعلمة بنسبة 53٪ بنين و38 ٪ بنات.

وقال :تحققت الرغبة الأولى لـ 155 معلماً و88 معلمة.

وكانت إدارة تعليم محايل قد دعت ظهر أمس المتقدمين لحركة النقل إلى مراجعة حساباتهم على نظام "نور" للاطلاع على نتيجة الحركة.

فيما عبرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم عن شكرها لفريق العمل في إدارة ‎تعليم محايل لجهودهم ومتابعتهم المميزة في إنجاز حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.