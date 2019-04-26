، منسقو ومنسقات الأمن والسلامة بـ"تعليم جدة": الحوافر تُطبَّق بإدارات أخرى فيما يتم تجاهلنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُحبطوا من عدم إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية

أصيب منسقو ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بجدة، بموجة من الإحباط والاستغراب، بعد أن تولت الإدارات التعليمية بالمملكة إصدار الحوافر لزملائهم، فيما التزمت إدارتهم الصمت والتجاهل، في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية، أسوة بغيرهم من الإدارات التعليمية الأخرى.

حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عدد من منسقي ومنسقات السلامة المدرسية بجدة يفيدون أنه منذ عام 1437 تم تحفيزنا لترشيح أنفسنا كمنسقي ومنسقات للسلامة المدرسية على غرار تعميم رقم 371390892 بتاريخ 1437/8/8 ينص على منحنا نفس حوافز معلمي الصفوف الأولية نظراً لما نقوم به من جهد وعمل طوال العام.

أضافوا: الوزارة مشكورة على هذا التقدير لمعرفتها التامة بما نقوم به من جهد وعمل محاط بالصعوبات، وسط تساؤلهم لماذا يحرم المنسقون والمنسقات من هذا الحافز المشروع من الوزارة والصادر بتعميم رسمي ويطبق في عدد من الإدارات التعليمية الأخرى، منها: مكة المكرمة والطائف والباحة والقصيم والمنطقة الشرقية والمخواة وغيرها، ولا يطبق بجدة.

واستنكروا صمت تعليم جدة عن حقها في منحهم حافزاً وعدم إصدارها تعميماً أسوة بمعلمي الصفوف الأولية، التي أصدرت الخميس الماضي تعميماً بمنحهم حافزاً وتجاهلتنا، رغم أن تعميم الوزارة واضح وسارٍ ولم يصدر تعميم يلغيه.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه "الخليج 365" هموم واستياء منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية للمتحدث الإعلامي أول أمس، ووعد بالرد والإيضاح، لكنه لم يرد بعد ذلك على الاستفسار.