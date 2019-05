، مشاهدات مليونية لمقطع "شامبانزي" يستعرض صورًا من هاتف ذكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر خلاله القرد يتصفح برنامج انستغرام باحترافية وتركيز عالٍ

نشر مغرد أجنبي مقطع فيديو لقرد شامبانزي وهو يستعرض صورًا ببرنامج "انستغرام" من خلال جهاز هاتف ذكي.

وحصد المقطع مشاهدات مليونية إضافة إلى آلاف المرات لإعادة التغريدة والإعجاب في أقل من 24 ساعة، وكتب المغرد الأجنبي "دانيال سينكلير" تغريدة على تويتر قال فيها: "هنا فيديو للشامبانزي وهو يستخدم برنامج انستغرام".

وأظهر مقطع الفيديو، القرد وهو يتصفح الصور من خلال شاشة اللمس للهاتف الذكي وبتركيز عالٍ وخروجه ودخوله من قائمة الصور باحترافية.

Here's a video of a Chimpanzee using Instagram. It's eye-opening. https://t.co/FEfIgQSGa6 pic.twitter.com/d9AjhfPNN1