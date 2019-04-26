، الهلال بالأرض والجمهور يستضيف التعاون في نصف نهائي كأس الملك ،

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يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة وتحديدًا عند السابعة مساءً، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
الهلال وصل لهذه المواجهة بعد أن تخطى عقبة الاتفاق في مباراة ماراثونية 3-2، حيث وصلت للأشواط الإضافية، فيما تخطى التعاون نظيره الوحدة بسهوله 3-0 .
ويخوض الهلال المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى لتخطي عقبة التعاون (الطموح) من أجل مواجهة الفائز من لقاء الاتحاد والنصر (غدًا في جدة) وسط غيابات كثيرة في صفوف الفريق منها ما هو بداعي الإصابة وآخر لتراكم البطاقات.
في المقابل يأمل التعاون تحقيق فوز على مستضيفه ينقله للحلم التاريخي وهو بلوغ نهائي أغلى البطولات بعد حضوره عام 90، كما أن للفريق موعدًا آخر مع الهلال أيضًا ( دوريًا - الاثنين المقبل) في لقاء مؤجل، حيث يبحث أبناء القصيم عن البطاقة الآسيوية، ولابد من تخطي عقبة الهلال أولاً في الكأس ومن ثم في الدوري.
الهلال بالأرض والجمهور يستضيف التعاون في نصف نهائي كأس الملكأحمد سرور الخليج 365 2019-04-26
يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة وتحديدًا عند السابعة مساءً، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
الهلال وصل لهذه المواجهة بعد أن تخطى عقبة الاتفاق في مباراة ماراثونية 3-2، حيث وصلت للأشواط الإضافية، فيما تخطى التعاون نظيره الوحدة بسهوله 3-0 .
ويخوض الهلال المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى لتخطي عقبة التعاون (الطموح) من أجل مواجهة الفائز من لقاء الاتحاد والنصر (غدًا في جدة) وسط غيابات كثيرة في صفوف الفريق منها ما هو بداعي الإصابة وآخر لتراكم البطاقات.
في المقابل يأمل التعاون تحقيق فوز على مستضيفه ينقله للحلم التاريخي وهو بلوغ نهائي أغلى البطولات بعد حضوره عام 90، كما أن للفريق موعدًا آخر مع الهلال أيضًا ( دوريًا - الاثنين المقبل) في لقاء مؤجل، حيث يبحث أبناء القصيم عن البطاقة الآسيوية، ولابد من تخطي عقبة الهلال أولاً في الكأس ومن ثم في الدوري.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
01:23 AM
المتأهل يواجه الفائز من لقاء الاتحاد والنصر
يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة وتحديدًا عند السابعة مساءً، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
الهلال وصل لهذه المواجهة بعد أن تخطى عقبة الاتفاق في مباراة ماراثونية 3-2، حيث وصلت للأشواط الإضافية، فيما تخطى التعاون نظيره الوحدة بسهوله 3-0 .
ويخوض الهلال المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى لتخطي عقبة التعاون (الطموح) من أجل مواجهة الفائز من لقاء الاتحاد والنصر (غدًا في جدة) وسط غيابات كثيرة في صفوف الفريق منها ما هو بداعي الإصابة وآخر لتراكم البطاقات.
في المقابل يأمل التعاون تحقيق فوز على مستضيفه ينقله للحلم التاريخي وهو بلوغ نهائي أغلى البطولات بعد حضوره عام 90، كما أن للفريق موعدًا آخر مع الهلال أيضًا ( دوريًا - الاثنين المقبل) في لقاء مؤجل، حيث يبحث أبناء القصيم عن البطاقة الآسيوية، ولابد من تخطي عقبة الهلال أولاً في الكأس ومن ثم في الدوري.
، الهلال بالأرض والجمهور يستضيف التعاون في نصف نهائي كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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