، انطلاق المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت أمس الخميس في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين، فعاليات المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بحضور 37 رئيس دولة وحكومة، وحوالي 5000 ضيف أجنبي من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 90 منظمة دولية.
وعُقدت الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في مايو 2017.
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وتهدف المبادرة إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراءها بشبكات من التجارة والبنية التحتية. ولكنها مفتوحة لجميع الشركاء، فهي تمتد عبر بلدان ومناطق مختلفة، ومراحل مختلفة من التنمية، وتقاليد تاريخية مختلفة، وثقافات وديانات مختلفة، وعادات وأساليب حياة مختلفة، فهي مبادرة من أجل التنمية السلمية والتعاون الاقتصادي المربح للجميع.
وخلال أكثر من السنوات الخمس الماضية، حظيت مبادرة الحزام والطريق بردود إيجابية من العديد من البلدان والمنظمات الدولية وجذبت انتباه العالم أجمع. وتجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول خطوط المبادرة 6 تريليونات دولار في الفترة من 2013 إلى 2018. وخلال السنوات الماضية وقعت الصين 174 مذكرة تعاونية مع 126 دولة و29 منظمة دولية.
وهناك أسباب وراء إنتاج المبادرة وشعبيتها، يأتي في مقدمتها أنها تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة المتبادلة، كما أنها توفر منصة لتعزيز الروابط بين الدول بشكل أوثق، وكذلك تحاول المبادرة المساعدة في وضع مسار جديد نحو تجارة عالمية أكثر ازدهاراً، واقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً، وعولمة اقتصادية أكثر شمولاً.
انطلاق المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
انطلقت أمس الخميس في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين، فعاليات المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بحضور 37 رئيس دولة وحكومة، وحوالي 5000 ضيف أجنبي من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 90 منظمة دولية.
وعُقدت الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في مايو 2017.
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وتهدف المبادرة إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراءها بشبكات من التجارة والبنية التحتية. ولكنها مفتوحة لجميع الشركاء، فهي تمتد عبر بلدان ومناطق مختلفة، ومراحل مختلفة من التنمية، وتقاليد تاريخية مختلفة، وثقافات وديانات مختلفة، وعادات وأساليب حياة مختلفة، فهي مبادرة من أجل التنمية السلمية والتعاون الاقتصادي المربح للجميع.
وخلال أكثر من السنوات الخمس الماضية، حظيت مبادرة الحزام والطريق بردود إيجابية من العديد من البلدان والمنظمات الدولية وجذبت انتباه العالم أجمع. وتجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول خطوط المبادرة 6 تريليونات دولار في الفترة من 2013 إلى 2018. وخلال السنوات الماضية وقعت الصين 174 مذكرة تعاونية مع 126 دولة و29 منظمة دولية.
وهناك أسباب وراء إنتاج المبادرة وشعبيتها، يأتي في مقدمتها أنها تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة المتبادلة، كما أنها توفر منصة لتعزيز الروابط بين الدول بشكل أوثق، وكذلك تحاول المبادرة المساعدة في وضع مسار جديد نحو تجارة عالمية أكثر ازدهاراً، واقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً، وعولمة اقتصادية أكثر شمولاً.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
01:20 AM
انطلقت أمس الخميس في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين، فعاليات المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بحضور 37 رئيس دولة وحكومة، وحوالي 5000 ضيف أجنبي من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 90 منظمة دولية.
وعُقدت الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في مايو 2017.
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وتهدف المبادرة إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراءها بشبكات من التجارة والبنية التحتية. ولكنها مفتوحة لجميع الشركاء، فهي تمتد عبر بلدان ومناطق مختلفة، ومراحل مختلفة من التنمية، وتقاليد تاريخية مختلفة، وثقافات وديانات مختلفة، وعادات وأساليب حياة مختلفة، فهي مبادرة من أجل التنمية السلمية والتعاون الاقتصادي المربح للجميع.
وخلال أكثر من السنوات الخمس الماضية، حظيت مبادرة الحزام والطريق بردود إيجابية من العديد من البلدان والمنظمات الدولية وجذبت انتباه العالم أجمع. وتجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول خطوط المبادرة 6 تريليونات دولار في الفترة من 2013 إلى 2018. وخلال السنوات الماضية وقعت الصين 174 مذكرة تعاونية مع 126 دولة و29 منظمة دولية.
وهناك أسباب وراء إنتاج المبادرة وشعبيتها، يأتي في مقدمتها أنها تنبع من روح الانفتاح والشمولية والمنفعة المتبادلة، كما أنها توفر منصة لتعزيز الروابط بين الدول بشكل أوثق، وكذلك تحاول المبادرة المساعدة في وضع مسار جديد نحو تجارة عالمية أكثر ازدهاراً، واقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً، وعولمة اقتصادية أكثر شمولاً.
، انطلاق المنتدى الثاني لمبادرة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين ،
المصدر : الخليج 365
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