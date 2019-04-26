«تعليم جازان» تعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات الإدارة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وقدم الأحوس التهنئة للمنقولين والمنقولات في الحركة، مؤكدًا حرص الإدارة على تهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين والمعلمات؛ لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل.

وأشار الأحوس إلى أن الإدارة تسعى لتلبية جميع طلبات النقل المقدمة لها وفق ما يسمح به النظام والاحتياج، متمنيًّا لمن لم يحالفه الحظ التوفيق بالعام المقبل ومثمنًا جهود إدارة شؤون المعلمين والمعلمات.

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من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالرحمن عكور، أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلمًا من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 1744 متقدمًا بنسبة 42٪، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وتم نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37٪، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40٪ من إجمالي المتقدمين.

وأشار عكور إلى أنه للمعلمين غير المنقولين الاعتراض على حركة النقل إلى تاريخ ٢٣/٨/١٤٤٠هـ، مقدمًا شكره للمدير العام على دعمه للإدارة وللمساعد للشؤون المدرسية على اهتمامه ومتابعته لمراحل تنفيذ الحركة ولمنسوبي إدارة شؤون المعلمين «بنين وبنات» على جهودهم.

وتابع: أن الاستعلام عن الحركة يكون عبر الرابط التالي https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx