أمير الباحة يوجه بتمديد عقود موظفات الجامعة للعام المقبل

وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة إلى العام المقبل، والنظر في وضعهن مستقبلًا.

وجاء هذا التوجيه في تجاوب كريم لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة عدد من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، مثمنًا ما أبدته الجامعة من تعاون واضح لمعالجة هذا الموضوع والرفع لكل ما يستجد.

يُشار إلى أن التثبيت أو التمديد تحكمه ضوابط وشروط حددتها وزارة الخدمة المدنية والجامعة، ووفقًا لهذه الضوابط فمن المنتظر تشكيل لجنة لدراسة جميع الحالات التي تنطبق عليها الشروط ورفعها للوزارة، للنظر في حالتهم.

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ومن أهم شروط التثبيت، أن يكون الموظف أو الموظفة على عقد مباشر مع الجامعة أو المرتبطين بعقد مع الجامعة خارج ميزانيتها كالعاملين بكلية الدراسات التطبيقية أو من يستعان بهم بعقود مؤقتة، كما أن أي موظف يعمل بعقد مع شركة خارجية تعاقدت مع الجامعة كشركات الحراسة والنظافة، فإن التثبيت لا يشملهم كون الجامعة متعاقدة مع الشركة وليس مع الأفراد، إلا أن يكون الموظف أو الموظفة كان يعمل بالشركة وانتهت علاقته بها وتعاقدت معه الجامعة فهؤلاء يشملهم التثبيت.

من جهة أخرى، كان الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وجه بالتنسيق العاجل مع جامعة طيبة لإعادة جميع العاملات اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن من قبل الشركة، وعددهن 47 عاملة للعمل مرة أخرى.

جاء ذلك حسبما ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة على «تويتر»، إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناشدة بعض المواطنات ممن تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة، حيث ثمَّن أمير المدينة المنورة ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.