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صور.. تدافع وازدحام أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منشأة في الرياض بسبب ارتكابھا مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفیضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتھا للمواصفات والمقايیس.
ولفتت وزارة التجارة، أنه نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجھات الأمنیة، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامیة.
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