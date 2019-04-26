رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي بمنطقة جازان

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - جازان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مساء أمس الخميس حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.‬

‫وقدم الأحوس التهنئة للمنقولين والمنقولات في الحركة، كما أكد على حرص الإدارة على تهيئة الجو المناسب للمعلمين والمعلمات لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل حيث تسعى الإدارة لتلبية جميع طلبات النقل المقدمة لها وفق ما يسمح به النظام والاحتياج ، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ التوفيق بالعام المقبل ومثمناً جهود إدارة شؤون المعلمين والمعلمات.

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من جهته بيّن مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ عبدالرحمن عكور أن عدد المعلمين المنقولين بلغ 728 معلماً من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 1744 متقدماً بنسبة 42 ٪ ، فيما بلغ عدد المتقدمات 1437 معلمة وتم نقل 538 معلمة بنسبة بلغت 37 ٪ ، وجاءت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات 40٪ من إجمالي المتقدمين.

وأضاف عكور أنه يمكن للمعلمين غير المنقولين الاعتراض على حركة النقل إلى تاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ ، مقدماً شكره للمدير العام على دعمه للإدارة ولمساعد الشؤون المدرسية على اهتمامه ومتابعته لمراحل تنفيذ الحركة ولمنسوبي إدارة شؤون المعلمين ” البنين والبنات ” على جهودهم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في جازان من خلال هذا الرابط التالي (هنـا).